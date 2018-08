Glabbeek maakt zich op voor 40ste Strandfuif 02 augustus 2018

02u39 0 Glabbeek Op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus gaat het 40ste Strandfuifweekend van JH De Bunker door in Glabbeek.

Vrijdag start men vanaf 16 uur met BunkTEK, maar de kers op de taart van het feestweekend blijft de legendarische Strandfuif zelf. Tijdens de langste nacht van het jaar kan men van 20 tot 8 uur in Glabbeek komen feesten en genieten van een uitgebreide cocktailbar, foodtrucks en heel wat DJ's.Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij: "Er wordt dit jaar gewerkt met twee parkings die nog dichter aan de festivalzone liggen dan de voorbije jaren. Parking 1 op het gemeentelijk domein en parking 2 op een veld aan de overzijde zijn ruim voldoende om alle bezoekers vlot een plaats te geven. De parkings zijn enkel bereikbaar via de steenweg N29 en de Pamelenstraat, ofwel via de Steenbergestraat komende van Wever. Via alle andere straten is de festivalzone niet bereikbaar en in alle straten in het centrum van Glabbeek is er bovendien een volledig parkeerverbod van kracht. Aan de voorzijde van parking 1 is er ook een ruime Park & Ridezone voorzien zodat ouders veel vlotter hun kinderen kunnen komen brengen of ophalen. En ook dit jaar is er opnieuw een gratis pendeldienst met bussen tussen Tienen, Diest, Leuven en Aarschot en de Strandfuif. Voor deze pendelbussen kan je de uren raadplegen op de website www.bunker.be." (KBG)