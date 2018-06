Glabbeek Loopt dan toch op zondag 8 juli 27 juni 2018

De jaarlijkse loopwedstrijd Glabbeek Loopt van de gemeentelijke sportdienst kan niet verplaatst worden naar september en zal toch plaatsvinden op zondag 8 juli in de namiddag. Het gemeentebestuur wilde deze datum aanvankelijk verplaatsen omdat er in de regio die dag nog andere loopwedstrijden zijn. "Maar Glabbeek Loopt is op zondag 8 juli blijkbaar als enige loopwedstrijd in de regio opgenomen in de officiële kalender van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en de agenda van de loper 2018 van Go Running. Omdat officiële loopwedstrijden zoals Glabbeek Loopt ook heel wat lopers van buiten de regio aantrekken, kunnen we de datum dus onmogelijk verplaatsen", klinkt het. De affiche omvat vanaf 15 uur een fruit-en karamellenkoers en de 500 meter en 2 kilometer voor de jongste lopertjes. Voor de volwassenen blijft er de keuze tussen afstanden van 5 en 10 kilometer om 17 en 17.45 uur. (VDT)