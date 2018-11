Glabbeek legt van oud op nieuw een extra feestbus in vdt

12 november 2018

De gemeente Glabbeek biedt alle inwoners van jong tot oud ook dit jaar weer gratis veilig vervoer van oud op nieuw aan in samenwerking met JATienen. De gemeente legt ook opnieuw een extra feestbus in tussen de Grote Markt in Tienen en zaal Glazuur in Glabbeek waar de Nieuwjaarsfuif van JH Bunker plaatsvindt. “Vanaf 22.30 uur tot 6.15 uur kunnen alle fuivende jongeren om de 30 minuten gratis gebruik maken van deze feestbus met haltes aan de Glazuur, op de Tiensesteenweg (N29) in Bunsbeek en de Grote Markt in Tienen”, zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Met deze bijkomende feestbus willen we ook dit jaar weer maximaal jongeren veilig vervoeren van oud op nieuw en ondersteunen we hierbij JH Bunker die met de legendarische BUNKER New Years Party steeds heel wat fuivende jongeren naar Glabbeek haalt.”