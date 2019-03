Glabbeek lanceert kledinglijn en gin rond 3380 vdt

09 maart 2019

Glabbeek zet de postcodes van de gemeente, 3380 (Bunsbeek en Glabbeek-Zuurbemde), 3381 (Kapellen) en 3384 (Attenrode-Wever) als promotie van de gemeente in. Zo komen er binnenkort t-shirts, joggingpakken en hoodies in verschillende kleuren met opdruk van de postcodes in kleuren van wit, blauw, roze, … tot goud.

“In een eerste fase worden deze ter beschikking gesteld van de gemeentelijke medewerkers en vrijwilligers voor evenementen en in een tweede fase zullen ook alle inwoners deze kunnen aankopen via de gemeente”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Zijn dochtertje Marie-Julie kreeg in primeur al een eerste sweater met 3380. “De eerste bestelling van de 3380-kleding van de gemeente zal in gebruik genomen worden op aankomende gemeentelijke evenementen zoals de Urban Run en Glabbeek Wandelt & Fietst”, aldus Reekmans.

En er komt binnenkort ook een eigen ‘dorpsgin 3380' op de markt. “Daarin zal uiteraard ons eigen fruit in verwerkt worden”, kondigt de burgemeester aan. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met de firma Touch wijnen uit Glabbeek die de productie en verdeling op zich zal nemen. Schepen Hans Hendrickx en burgemeester Reekmans zullen mee de smaak bepalen van de twee 3380 gin’s die zullen geproduceerd worden, namelijk een pittige kruidige gin met appel voor de mannen en een zachtere gin met peer voor de vrouwen. De ‘Gin 3380' zal door de gemeente gebruikt worden, maar zal ook aan een scherpe prijs kunnen gekocht worden door alle inwoners.