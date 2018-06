Glabbeek krijgt verlichte oversteekzones aan alle scholen 20 juni 2018

Een firma gaat voor de start van het nieuwe schooljaar in opdracht van de gemeente led verlichting aanbrengen in het wegdek aan de zebrapaden van de drie scholen langs de Dries in Glabbeek, de Schoolstraat in Bunsbeek en de Dorpsstraat Kapellen. De knipperende lichten zullen de oversteekzones nog beter verduidelijken tijdens de donkere winterperiode. "Zo worden bestuurders extra gealarmeerd en kunnen kinderen veiliger oversteken" klinkt het. "Na de herinrichting van de schoolomgevingen van Bunsbeek en Kapellen kan deze led verlichting gewoon terug geplaatst worden aan de nieuwe oversteekzones." (VDT)