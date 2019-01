Glabbeek krijgt carnavalstoet met confetti vdt

29 januari 2019

Voor het eerst vindt op 1 maart een carnavalstoet plaats in Glabbeek in samenwerking met de drie scholen van de gemeente, CV Gildegarde Glabbeek en CV ’t Kliekske. Om 9 uur vertrekt de stoet aan de school in Kapellen en deze gaat via de Dorpsstraat en Stationsstraat. Een uur later vertrekt de stoet aan de school in Glabbeek. Hier gaat het parcous via de Dries, Rode, Kapellenstraat en de Stationsstraat. En om 13 uur start de stoet aan de school in Bunsbeek. Deze gaat via de Schoolstraat, Boeslinter, Pepinusfortstraat en de Oude Diestsestraat. “Er is politiebegeleiding voorzien”, zegt een trotse schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “De kleuters krijgen een veilig plaatsje op de praalwagens en de leerlingen van de lagere school volgen achter de wagens. Als kers op de taart wordt er een junior-prinsenpaar verkozen uit de leerlingen van de scholen en de best verklede klas krijgt een leuke prijs van de gemeente. En confetti is toegelaten!”