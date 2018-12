Glabbeek krijgt 915.000 euro uit toekomstfonds Infrax vdt

01 december 2018

De gemeente Glabbeek krijgt de komende 12 jaar maar liefst 915.000 euro nieuwe middelen uit het toekomstfonds van PBE (Infrax) voor investeringen in rationeel energieverbruik. Tussen 2019 en 2025 zal het gemeentebestuur met deze nieuwe energiesubsidies alle oude straatverlichting vervangen door een energiezuinigere slimme ledverlichting. Die vernieuwing kost 425.000 euro. “De jaren nadien blijven we deze middelen verder investeren in rationeel energieverbruik voor gemeentelijke investeringen”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).