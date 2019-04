Glabbeek is meer dan ooit in trek bij bedrijven en ondernemers Vanessa Dekeyzer

09 april 2019

15u14 1 Glabbeek Glabbeek telt momenteel het hoogste aantal ondernemingen ooit. Recent kwamen er vier bedrijven bij en binnen twee weken staat de afbraak van de oude Spar-supermarkt gepland. Daar komt zo plaats voor maar liefst zeven nieuwe handelspanden.

“Terwijl heel wat centrumsteden in de regio meer en meer te kampen hebben met leegstand, kiezen heel wat ondernemers blijkbaar wel voor het kleine Glabbeek om zich te vestigen”, merkt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor Lokale Economie op. “Glabbeek ligt centraal in het Hageland en dat is toch een grote troef. We hebben met de N29 de perfecte toegangsweg zonder files en je geraakt snel aan de oprit van de E314 in Bekkevoort en van de E40 in Boutersem. Dat is zeker een trigger voor de bedrijven. Mensen komen ook graag winkelen in Glabbeek omdat hier geen files zijn en er gratis parking voor de deur is.”

De voorbije periode kwamen er zich maar liefst vier nieuwe bedrijven vestigen in Glabbeek. Na meer dan tien jaar kon ook de lokale supermarkt een nieuwe vestiging van 1.400 vierkante bouwen in het centrum van de gemeente. En binnenkort worden er op dit centrumplein aan de overzijde van de nieuwe supermarkt nog maar liefst zeven nieuwe handelspanden bijgebouwd op de locatie waar nu nog de oude supermarkt staat. “De afbraak van de oude supermarkt zal binnen enkele weken al van start gaan”, aldus burgemeester Reekmans. “En na de zomer breiden we ook onze kmo-zone in de Craenenbroekstraat uit met een nieuwe zone van 1,6 hectare, waar maar liefst acht nieuwe bedrijven zich zullen kunnen komen vestigen. De interesse voor deze kmo-gronden is enorm. Maar liefst achttien bedrijven toonden al interesse om een perceel te verwerven. De openbare verkoop van deze gronden is voorzien voor het einde van dit jaar.”

“Terwijl de meeste banken net in kleine gemeenten verdwijnen, investeerden in Glabbeek maar liefst vier banken recent in nieuwe kantoren”, voegt schepen van Middenstand Tom Struys (Dorpspartij) eraan toe. “Argenta en Fintro namen hun intrek in vernieuwde kantoren op de Tiensesteenweg en de Dries en BNP Paribas Fortis en KBC bouwden twee nieuwe bankfilialen op de Tiensesteenweg. Maar ook bestaande bedrijven zoals EME, Nijs Piping en Nelis deden een forse uitbreiding en investeerden in nieuwe grotere bedrijfsgebouwen in onze gemeente. Het gemeentebestuur keurde deze week ook de uitbreiding van de firma Stas goed, die een nieuwe bedrijfshal gaat bijbouwen.”