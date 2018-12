Glabbeek investeert in nieuwe bandenkraan vdt

26 december 2018

13u46 0

De gemeenteraad van Glabbeek heeft in het budget 2019 de aankoop van een nieuwe bandenkraan voor de dienst openbare werken goedgekeurd. Het gaat om een investering van 32.000 euro. “Met de nieuwe bandenkraan, die er komt ter vervanging van de oude versleten machine, zal de dienst openbare werken heel wat werken in eigen beheer kunnen uitvoeren, zoals dringende wegenwerken, grondwerken en het ruimen van grachten”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Wij blijven als gemeentebestuur investeren in de aankoop van nieuw noodzakelijk materiaal voor onze gemeentediensten.”