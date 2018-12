Glabbeek hervormt gemeentelijk muziek- en theateratelier (GMTA) vdt

12 december 2018

Op de gemeenteraad van 18 december staat de hervorming van het gemeentelijk muziek- en theateratelier (GMTA) geagendeerd. “Jarenlang werd het GMTA bestuurd door een aparte vzw, maar vanaf volgend jaar wordt dit gemeentelijk aanbod volledig ondergebracht bij het gemeentelijk onderwijs”, kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan. “Deze hervorming is noodzakelijk om op korte termijn samenwerkingen te kunnen opstarten met andere gemeenten die een vergelijkbaar aanbod hebben.”

Doordat de werking van het GMTA door de gemeentediensten wordt overgenomen, krijgt het gemeentebestuur ook een veel beter zicht op het personeels- en financieel beleid, klinkt het. “Ik wil uittredend voorzitter en schepen van het GMTA Natasja Ons (sp.a) en haar bestuursploeg bedanken voor hun jarenlange inzet. In de toekomst willen we ons lokaal talent met deze hervorming nog meer kansen geven om zich muzikaal te kunnen ontplooien in onze gemeente.” Vanaf januari wordt de nieuwe schepen van Onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) bevoegd voor dit gemeentelijk aanbod van muziekonderwijs.

