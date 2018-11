Glabbeek gaat vreemdelingentaks invoeren vdt

30 november 2018

De gemeente Glabbeek gaat een taks op het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen (A-kaarten) in het vreemdelingenregister invoeren. Ook voor een tijdelijk verblijf moet de aanvrager met dit nieuw reglement betalen. “Sinds 5 maart mogen alle gemeenten in Vlaanderen, deze taks van vijftig euro invoeren”, aldus Reekmans. “De retributie mag maar één keer per jaar geïnd worden en geldt niet alleen voor asielzoekers, maar voor iedereen die tijdelijk in Glabbeek geregistreerd staat.” De Dorpspartijmeerderheid in Glabbeek keurde gisteravond unaniem het invoeren van deze vreemdelingentaks als vijfde gemeente in Vlaanderen goed. “We volgen hier het voorbeeld van Lubbeek”, aldus de burgemeester. “Met deze maatregel zorgen we voor een gelijkheid tussen alle inwoners en stellen we niet langer tijdelijke inwoners vrij van kosten voor gemeentelijke documenten. In totaal gaat het op jaarbasis om zo'n twintig mensen in onze gemeente.”

