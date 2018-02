Glabbeek Fietst Tegen Kanker organiseert eetfestijn 16 februari 2018

In 2017 nam er op initiatief van schepen van Sport en Welzijn Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) voor het eerst een fietsploeg uit Glabbeek deel aan de 1.000 km fietsen tegen Kanker. "Dit jaar leggen we vanuit Glabbeek de lat iets hoger en willen we dankzij het warme hart van onze inwoners met meerdere fietsploegen aan de start staan", aldus Hilde. "Het doel is dus om 15.000 euro startgeld te verzamelen. Met al 6.800 euro op de teller zijn we bijna halfweg en met het eetfestijn op zaterdag 17 februari gaan de talrijke vrijwilligers zich inzetten om nog meer middelen te verzamelen." Iedereen is welkom vanaf 17 uur in het parochiecentrum van Kapellen. Inschrijven kan op voorhand via mail naar glabbeekfietst@glabbeek.be. (VDT)