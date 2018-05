Glabbeek decor voor kortfilm 'Kattekwaad' 03 mei 2018

02u25 1 Glabbeek Als u de voorbije dagen camera's gezien heeft in Glabbeek, dan waren die van Jeff Theys (21). Hij koos zijn thuisgemeente als decor voor zijn kortfilm 'Kattekwaad'.

Jeff studeert binnenkort af als master in de audiovisuele kunsten, met de specialisatie 'fictie'. Voor zijn masterproef moest hij een kortfilm schrijven, ontwikkelen en regisseren. Zo kreeg het project 'Kattekwaad' vorm, een spannend verhaal over groepsdruk onder vrienden. De gemeente Glabbeek ondersteunt de kortfilm logistiek en tijdens het sport- en cultuurgala (vrijdag 1 juni in GC De Roos) zal de trailer in avant-première vertoond worden. Je kan een dvd van de film reserveren door 25 euro te storten op rekeningnummer BE55 0018 3341 1144, met vermelding van naam en adres. Die zal dan in de loop van juni thuis bezorgd worden. (VDT)