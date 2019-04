GIN 3380 met appel en peer is vanaf morgen te koop ! Kristien Bollen

18 april 2019

Het gemeentebestuur van Glabbeek lanceert morgen haar eigen GIN 3380 als nieuw lokaal product tijdens de nocturnewandeling van de gemeente Glabbeek. De nocturnewandeling is een avondwandeling van 3.5 km door verlichte fruitplantages tijdens de bloesemweken met vertrek aan het parochiecentrum van Kapellen tussen 21 en 22 uur. Na de wandeling is er een optreden van het accordeongezelschap Kriebel en Huksel uit Glabbeek en kan men proeven van lokale producten. En burgemeester Peter Reekmans en schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) zullen die avond bovendien in primeur de nieuwe GIN 3380 voorstellen.

Schepen Hans Hendrikx: “We brengen twee Gin’s 3380 op de markt: namelijk een kruidige met peer voor de mannen en een zachtere met appel voor de vrouwen. Wij kozen er bewust voor om ons streekproduct bij uitstek appelen en peren te verwerken in onze eigen Gin 3380. De verkoopprijs is 40 euro per fles zijn en de Gin zal vanaf 19 april verkrijgbaar zijn bij de firma Touch in Glabbeek en op gemeentelijke evenementen. Op alle officiële recepties van de gemeente zal uiteraard onze eigen Gin 3380 geschonken worden, maar de inwoners kunnen deze in primeur komen proeven op 1 mei om 14 uur bij de firma Touch in Glabbeek