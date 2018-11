Gildegarde opent carnavalsseizoen 2018-2019 vdt

11 november 2018

17u29

In het parochiecentrum van Bunsbeek werd het carnavalsseizoen vandaag officieel geopend door de Gildegarde Glabbeek. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en schepen van Feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij) sloegen de nieuwe leden tot gardelid en lieten hen de gelofte van trouw aan de vereniging afleggen. “Wij zijn als kleine gemeente trots dat we een eigen carnavalsgroep in Glabbeek hebben”, aldus schepen Hendrickx. “En de ploeg van de Gildegarde Glabbeek is er meteen direct met een stevig programma ingevlogen. Op zaterdag 17 november vindt in GC De Roos Glabbeek ons carnavalsbal plaats waar om 19 uur de nieuwe carnavalswagen wordt gedoopt. Voor Sinterklaas stelt de vereniging haar carnavalsboot ter beschikking om de Sint in de gemeente te vervoeren tijdens zijn bezoek aan de scholen.” Op het bal zal ook de aanstelling van het nieuwe prinsenpaar gebeuren. “Aansluitend hierop overhandigen we de opbrengst van onze tombola aan twee goede doelen. Glabbeek Fietst tegen Kanker zal een cheque in ontvangst mogen nemen. Het tweede goede doel houden we voorlopig nog geheim.”