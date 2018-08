Geslaagde vakantiewerking 29 augustus 2018

02u24 1 Glabbeek Glabbeek Zomert is opnieuw succesvol geweest met 163 deelnemers. De hele vakantie waren er heel wat opvangmogelijkheden en leuke vakantieactiviteiten. "De buitenschoolse kinderopvang zorgde voor opvang met leuke activiteiten en daarnaast pakte de jeugddienst opnieuw uit met een ruim aanbod van de Grabbelpas en heel wat jeugdkampen", zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

"Door een samenwerking met High-Five konden we voor het tweede jaar op rij veel meer variatie in ons programma steken." Sinds deze zomer vonden de vakantieactiviteiten voor het eerst plaats op de vernieuwde sites van de gemeenteschool en de buitenschoolse kinderopvang. "Deze sites hebben niet alleen meer speelmogelijkheden voor de kinderen, maar zijn vooral veel veiliger", aldus Hilde. "Ook nieuw dit jaar was de mogelijkheid om met het danskamp, de Grabbelpas en het omnisportkamp stickers te verdienen voor de beleefpas die we met enkele buurgemeenten verleden jaar lanceerden. Wij zijn als kleine gemeente enorm trots dat we onze talrijke gezinnen dit ruim en betaalbaar zomeraanbod kunnen blijven aanbieden. En we staan zoals steeds voor de volgende edities altijd open voor suggesties van de ouders." Ouders met suggesties mogen deze steeds sturen naar hilde.holsbeeks@glabbeek.be. (VDT)