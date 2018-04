Gerenoveerde pastorie ingehuldigd 20 april 2018

02u26 1 Glabbeek De pastorie van Glabbeek aan de Dries groeide de voorbije jaren spontaan uit tot het centrum van de zes parochies van Glabbeek. Maar de eerste verdieping stond de afgelopen jaren leeg. Dat kon zo niet langer vond de kerkfabriek Sint-Niklaas, die eigenaar is van dit 18de-eeuwse pareltje, en besliste om de hele etage grondig te renoveren.

"Het gelijkvloers wordt vandaag gebruikt voor vergaderingen en voor de catechese waar jongens en meisjes enthousiast werken rond geloof", zegt Gert Janssens, coördinator van de pastorale zone Glabbeek. "Daarnaast is er ruimte voor de archieven van de verschillende lokale kerkfabrieken."





Enkel de eerste verdieping werd tot nu toe dus niet benut. Maar daar komt binnenkort verandering in want de kerkfabriek liet deze renoveren tot appartement. "We vonden het erg belangrijk dat de uitvoering kon gebeuren door mensen die minder sterk in de arbeidsmarkt staan", zegt penningmeester Danny Pieraets. "Met haar sociale economieprojecten onder begeleiding van ervaren instructeurs bleek de intergemeentelijke vereniging IGO de geknipte partner."





De werf werd opgestart in juni 2017 en onlangs opgeleverd. "Er werd voor dit project niet alleen gekozen voor een waardevolle sociale component, er was ook volop aandacht voor ons klimaat", gaat Danny verder.





"Zo werd er grondig geïsoleerd en kreeg het appartement energiezuinige ramen."





(VDT)