Gemeenteschool oogt groener na MOS-klusdag 29 mei 2018

02u37 0 Glabbeek In de gemeenteschool werd een MOS-klusdag georganiseerd, waar veertig inwoners met groene vingers, leerkrachten, ouders, leerlingen, gemeenteraadsleden, schepenen en de burgemeester mee de handen uit de mouwen kwamen steken.

MOS staat voor Milieuzorg Op School en het reduceren van de CO2 door duurzamer te denken en te handelen. "Er werd heel wat groen aangeplant, een kippenren gemaakt, moestuinbakken ineen gestoken voor de leerlingentuin, nestkastjes opgehangen, afspanningen in kastanjehout geplaatst, een zitcirkel met boomstammen gecreëerd en een insectenhotel geplaatst", zegt Liesbet Tuyls van het oudercomité. De gemeenteschool mag zich nu terecht een MOS-school noemen. "Bij de bouw hebben we bewust geïnvesteerd in een nieuwe duurzame gemeenteschool, waarbij we resoluut gingen voor minder energieverbruik", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), die ook zijn mouwen opstroopte.





"En tegelijk voorzien we met de plaatsing van zonnepanelen op de schooldaken vandaag volledig in onze eigen energiebevoorrading." (VDT)