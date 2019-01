Gemeenteraad stelt ontwerper aan voor uitbreiding gemeentehuis vdt

09 januari 2019

Op de gemeenteraad van 17 januari wordt de procedure opgestart om een ontwerper aan te stellen voor de verbouwing van het gemeentehuis. De bouwwerken kunnen nog dit jaar van start gaan.

De verbouwing komt er naar aanleiding van de integratie van het OCMW en de gemeente. “De renovatie geeft het gemeentehuis niet alleen een grondige make-over, maar de nieuwe bijbouw bestaat ook uit maar liefst 425 vierkante meter nieuwe bruikbare oppervlakte”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “In de nieuwe bijbouw komen tien nieuwe kantoren, een vergaderruimte en een personeelskeuken. Er wordt ook een nieuwe lift geplaatst, die het bestaande gelijkvloers zal verbinden met de nieuwe verdieping en tegelijk wordt ook het oude sanitair in het bestaande gebouw volledig vernieuwd.”

Door de bouw van een nieuwe verdieping zal het bestaande dak met golfplaten die asbest bevatten, versneld verwijderd kunnen worden, waardoor ook het gemeentehuis volledig asbestvrij wordt. “We kiezen ook voor een enorm duurzame nieuwbouw, waarbij we veel aandacht voor isolatie en energiebesparing hebben. Op het platte dak van de nieuwbouw plaatsen we zonnepanelen waardoor we volledig in onze eigen energiebevoorrading kunnen voorzien”, aldus burgemeester Reekmans.

De totale kostprijs van deze grondige renovatie is geraamd op ruim 600.000 euro.