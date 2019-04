Gemeentelijke seniorennamiddag kent topeditie vdt

04 april 2019

Het gemeentebestuur van Glabbeek organiseerde samen met het OCMW en de gemeentelijke welzijns-en seniorenraad opnieuw een gemeentelijke seniorennamiddag. Bijna 300 senioren zakten af naar zaal Glazuur voor een namiddag gezellig samen zijn, met koffie en taart en een een babbeltje of dansje op muziek van het Bunsbeeks muzikaal duo Remi en Luc. “ Als gemeentebestuur zetten we meer dan ooit in op meerdere initiatieven tegen vereenzaming en investeren we in een sociaal dorpsweefsel waarbij we ook de ouderen niet vergeten”, zegt schepen van Senioren Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Dankzij een samenwerking met de mindermobielencentrale zorgden we er ook voor dat de minder mobiele senioren aan deze activiteiten konden deelnemen. Ook meer dan 40 bewoners van het woonzorgcentrum den Boomgaard waren present.”