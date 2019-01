Gemeentelijk infoblad krijgt groter lettertype vdt

28 januari 2019



Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vroeg de gemeentelijke seniorenraad in haar memorandum onder andere aandacht voor een groter lettertype van het gemeentelijk infoblad. “Op zich lijkt dit een kleine vraag, maar als gemeentebestuur hebben we zowel aandacht voor kleine en grote vragen van onze inwoners en adviesraden”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Daarom beslisten we intussen om het lettertype van de artikels in het gemeentelijk infoblad te vergroten zodat het makkelijker leesbaar wordt voor iedereen. Vanaf de editie maart 2019 komt er dus een gemeentelijk infoblad met een groter lettertype.”