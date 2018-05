Gemeentehuis krijgt uitbreiding en nieuwe look 16 mei 2018

02u48 2 Glabbeek De plannen voor de renovatie van het gemeentehuis zijn klaar. Het gebouw krijgt niet alleen een heel nieuw uitzicht, maar ook een extra verdieping om alle OCMW- en stadsdiensten onder één dak te brengen.

Het huidig gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw en de vroegere Melkerij, met aan de rechterzijde de gelijkvloerse aanbouw uit 1987. "Op die aanbouw wordt een extra verdieping gezet", maakt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bekend. "Die bestaat uit 425 vierkante meter bruikbaar oppervlakte. Een nieuwe lift zal het bestaande gelijkvloers verbinden met de nieuwe verdieping. Door de bouw van de nieuwe etage zal het bestaande dak met golfplaten, die asbest bevatten, versneld verwijderd kunnen worden." De gemeente kiest voor een duurzame nieuwbouw met aandacht voor isolatie en energiebesparing. "Op het dak plaatsen we zonnepanelen waardoor we volledig in onze eigen energiebevoorrading kunnen voorzien", aldus Reekmans. De totale kostprijs wordt geraamd op ruim 600.000 euro. OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) is blij met de toekomstplannen. "Het bestaande gemeentehuis uitbreiden is niet alleen de meest efficiënte, maar ook de goedkoopste oplossing. De integratie van het OCMW in de gemeente kan enkel vlot verlopen als de diensten maximaal kunnen samenwerken op één locatie. Bedoeling is om begin volgend jaar onmiddellijk van start te kunnen gaan met de uitbreidingswerken, zodat alle personeelsleden van het OCMW eind 2019 kunnen verhuizen." (VDT)