Gemeentebestuur steunt sterke kandidatuur van oud-wielrenner Alfons Scheys als nieuwe voorzitter van de gemeentelijke sportraad in Glabbeek



Kristien Bollen

01 april 2019

Het college van burgemeester en schepenen steunt voluit de kandidatuur van gewezen beroepswielrenner Alfons Scheys als nieuwe voorzitter van de gemeentelijke sportraad. Sportschepen Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Met oud-wielerlegende Alfons Scheys als voorzitter van onze actieve gemeentelijke sportraad kiezen we bewust voor een enorm sterke voorzitter die niet alleen heel wat expertise heeft op vlak van sport, maar ook de werking van de gemeente en alle sportverenigingen in ons dorp door en door kent. Alfons Scheys was in zijn jonge jaren beroepsrenner en fietste aan de zijde van Eddy Merckx. Maar Fons was ook jarenlang OCMW- en gemeenteraadslid, bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf en lid van de sportraad in Glabbeek. Vandaag zetelt hij als mandataris van de Dorpspartij in het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW).”