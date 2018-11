Gemeentebestuur past verkeerssituatie Vissenakensesteenweg in Bunsbeek aan Kristien Bollen

25 november 2018

Op vraag van meerdere bewoners werden er bij het binnenrijden van de bebouwde kom in de Vissenakensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek na grondig onderzoek en advies van het VIAS Institute (vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) één paar verkeerskussens als snelheidsremmers bij het begin van de bebouwde kom geplaatst. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Na de aanleg van het eerste paar verkeerskussens bij het binnen rijden van de bebouwde kom werden er door enkele bewoners een tweede paar verkeerskussens gevraagd dichter bij het centrum van Bunsbeek, die geplaatst werden net voor de zomer. We organiseerden als gemeentebestuur hierover een overlegvergadering met alle bewoners van de Vissenakensesteenweg, waar verschillende meningen naar boven kwamen. We beslisten toen het tweede paar verkeerskussens te plaatsen, met de belofte na enkele maanden dit te zullen evalueren. Na de plaatsing van het eerste paar verkeerskussens kregen wij geen klachten, maar na de plaatsing van het tweede paar kregen we van meerdere bewoners wel klachten van geluidshinder. De voorbije weken evalueerde het gemeentebestuur de situatie via een schriftelijke bevraging bij alle bewoners van de straat. En vandaag besliste het gemeentebestuur om het tweede paar verkeerskussens te verwijderen. Onder Dorpspartijbeleid hechten we veel aandacht aan inspraak van de bewoners en we doen nu ook wat we effectief beloofden, bij hinder (geluidsoverlast) het tweede paar kussens verwijderen. Intussen stellen enkele bewoners die het tweede paar verkeerskussens vroegen nu wegversmallingen voor. Dit gaan we absoluut niet doen, want op alle locaties in de gemeente waar er onder vorige gemeentebesturen wegversmallingen werden gemaakt, vragen de bewoners al jaren om deze te verwijderen wegens geluidsoverlast van piepende remmen, optrekken van wagen, toeteren van wagens en zelfs een grotere onveiligheid dan voor de aanleg van de wegversmallingen. Alleen zijn wegversmallingen niet zo eenvoudig te verwijderen als verkeerskussens. We blijven in de toekomst de verkeersveiligheid van de Vissenakensesteenweg dus aanpakken met één paar verkeerskussens en een verhoogde pakkans. Deze verhoogde pakkans is voor ons als gemeentebestuur het meest effectieve middel tegen snelheidsduivels die lak hebben aan elke verkeersregel.”