Gemeentebestuur huldigt kampioenen U17 VZ Glabbeek 13 juni 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek huldigde de kampioenenploeg U17 van de voetbalclub VZ Glabbeek op het gemeentehuis. In 2014 speelde dezelfde ploeg als U13 al eens eerder kampioen. Ook toen werd deze uitgenodigd op het gemeentehuis. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) huldigde in zijn toespraak niet alleen de jeugdige kampioenen maar had ook enorm veel lof voor de veel vrijwilligers van de sportverenigingen in het dorp.





(VDT)