Gemeentebegroting 2019 is klaar

01 december 2018

0

De voorbije weken werd er door de nieuwe Dorpspartijmeerderheid hard gewerkt aan de gemeentebegroting 2019. De nieuwe meerderheid gaat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur al dadelijk stevig van start met heel wat nieuwe projecten. “De belangrijkste dossiers die in 2019 op de planning staan zijn de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan en een fietsplan, de duurzame verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis, een nieuwe loods voor de dienst openbare werken, een nieuwe parking en de vernieuwing van de site rond het gemeentehuis, de aanleg van meerdere nieuwe fietspaden en de vernieuwing van de volledige weginfrastructuur in de kern van deelgemeente Kapellen”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Ook de overname en verbouwing van het parochiecentrum in Kapellen, de voltooiing van de buitenafwerking aan de buitenschoolse kinderopvang, de aankoop van nieuw schoolmeubilair voor de gemeenteschool en een nieuwe parking aan de evenementenhal staan op het drukke programma.”