Gemeente zet zich in voor bescherming bijen 28 juli 2018

Glabbeek en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) slaan de handen in mekaar om meer kansen aan de bij te geven. Sinds eind juni worden de bermen gemaaid.





"Maar bepaalde bermen worden net niet gemaaid om te voorkomen dat de complete 'dis' van bijen en vlinders plots wordt weggeveegd", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Deze bloemrijke bermen worden aangeduid met informatieve borden die het opzet van bij-vriendelijke gemeente Glabbeek benadrukken." De gemeente werkt voor de opvolging en bescherming van de bijenpopulatie samen met Natuurpunt en RLZH. In het natuurgebied de Paddepoel in Bunsbeek, in de vrije basisschool De Duizendpoot Bunsbeek en in de gemeenteschool de Springplank Glabbeek werden eerder ook al bijenhotels gebouwd. (VDT)