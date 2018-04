Gemeente vraagt trajectcontrole op N29 09 april 2018

Glabbeek dringt er bij het Vlaams gewest nog eens op aan om snel de gevaarlijke Tiensesteenweg (N29) veiliger te maken. "De heraanleg van de steenweg en de fietspaden is absoluut nodig, maar ook bij een vernieuwde steenweg zal overdreven snelheid een probleem blijven", zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij). Glabbeek kreeg onlangs nog positief advies om twee onbemande camera's op de steenweg in het centrum van Bunsbeek en Glabbeek dichter bij beide kruispunten te verplaatsen, omdat hier heel wat kinderen moeten oversteken op hun weg van en naar school. "Maar hiermee kunnen we enkel deze twee kruispunten veiliger maken. Omdat het gemeentebestuur van Tielt-Winge onlangs trajectcontrole weigerde op de steenweg N2 zijn er budgetten vrijgekomen voor trajectcontrole elders. Daarom hebben we het gewest laten weten dat we vragende partij zijn voor trajectcontrole op de N29 tussen Bunsbeek en Kapellen."





(VDT)