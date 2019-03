Gemeente plant vier betaalbare en energiezuinige huurappartementen voor eigen inwoners vdt

09 maart 2019

Bij de renovatie van verschillende gemeentelijke gebouwen voorziet het bestuur in vier betaalbare en energiezuinige huurappartementen voor de eigen inwoners. Zo wordt momenteel het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever gerenoveerd. Op het gelijkvloers komt een nieuw buurthuis en op de bovenverdieping een nieuw huurappartement.

“Na de verhuis van het lokaal opvanginitiatief (LOI) boven de gemeentelijke bibliotheek in Kapellen naar de gerenoveerde pastorij van Bunsbeek, komt er ook op de bovenverdieping van de bibliotheek een nieuw verhuurappartement”, zegt schepen van Patrimonium Tom Struys (Dorpspartij). “Nadat het autonoom gemeentebedrijf AGB binnenkort de erfpacht van het parochiecentrum in Kapellen overneemt, zal ook hier de bovenverdieping gerenoveerd worden tot een nieuw huurappartement. En tot slot richten we op het gelijkvloers van de gerenoveerde pastorij van Bunsbeek een noodappartement in voor mensen die getroffen worden door een plotselinge tegenslag zoals bijvoorbeeld een woningbrand.”

“De renovatiekosten van deze nieuwe huurappartementen op de bovenverdieping van verschillende gemeentelijke gebouwen, zullen niet wegen op de gemeentebegroting”, zegt schepen van Wonen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Omdat we deze investeringen namelijk zullen financieren met de opbrengsten uit de verkoop van versleten gemeentelijke gebouwen die leeg stonden of staan. Zo werden onlangs de oude schoolgebouwen in Attenrode-Wever afgebroken en als bouwgronden verkocht. Het oud gemeentehuis van Bunsbeek wordt door de recente verhuis van watering het Velpedal naar een nieuw gemeentelijk gebouw achter het gemeentehuis niet meer gebruikt. En de versleten zaal de Mispel, heeft binnenkort geen functie meer nadat de gemeente het parochiecentrum in Kapellen iets verderop zal renoveren tot de nieuwe Mispel. Zowel het oud gemeentehuis van Bunsbeek, als zaal de Mispel in Kapellen worden nog dit jaar openbaar verkocht.”