Gemeente organiseert zwerfvuilactie 23 maart 2018

Nu zaterdag kan je vanaf 9 uur aan het gemeentehuis verzamelen voor de vierde editie van de lenteschoonmaak. "Jaar na jaar neemt het probleem van zwerfvuil overal toe en met acties zoals deze willen we vooral mensen sensibiliseren tot meer respect voor het milieu", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Glabbeek is bovendien de enige gemeente in de ruime regio waar de prijzen de voorbije jaren voor afvalophaling niet gestegen zijn. Naast preventieve maatregelen zetten we meer dan ooit hoog in op opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval. Het gemeentebestuur voerde ook een nultolerantie in met hogere boetes van 500 euro voor sluikstorten, omdat we af willen van het gevoel van straffeloosheid over dumpen van afval." (VDT)