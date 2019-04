Gemeente organiseert unieke herdenking over 80 jaar WO II Kristien Bollen

14 april 2019

Op 10 mei 1940 startte de Tweede Wereldoorlog in België en was ons land en ook onze regio tot 1945 bezet door de Duitse bezetter. Tijdens deze oorlogsjaren hadden ook Glabbeek en zijn deelgemeenten te kampen met heel wat oorlogsleed. De cultuur- en erfgoedraad van Glabbeek investeert met Glabbeek Herdenkt intussen al enkele jaren heel intens in het herdenken van onze lokale geschiedenis. In dat kader organiseert de gemeente tijdens het weekend van vrijdag 8, zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei 2020 heel wat activiteiten naar aanleiding van 80 jaar WO II.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), tevens bevoegd voor erfgoed: “Tijdens de nieuwe interactieve tentoonstelling Glabbeek tijdens WO II kan elke bezoeker op grote tentoonstellingsborden en via TV schermen heel wat oorlogsverhalen uit WO II komen ontdekken. Centraal in de tentoonstelling staan de Britse piloot Holman Kerr die met zijn vliegtuig Lancaster NN775 crashte in (Pamelen) Bunsbeek, dr. Eugene Homans, de dorpsdokter die de gewonden verzorgde van de gecrashte Britse bommenwerper in Zuurbemde en de jonge verzetsstrijder Gaston Buyninckx uit Bunsbeek die we alle drie 80 jaar later met verfilmde toneelproducties terug tot leven brengen. Acteurs van onze lokale toneelverenigingen Bok Bunsbeek, de Muiletrekkers Kapellen en de toneelkring Attenrode-Wever kruipen in de huid van deze drie personen die tijdens de oorlogsjaren belangrijke ooggetuigen waren. Hun verhaal wordt via monologen gebracht op TV schermen, zodat de bezoekers tijdens de tentoonstelling oog in oog met de hoofrolspelers komen te staan. Daarnaast kunnen bezoekers op grote tentoonstellingsborden heel wat andere oorlogsverhalen uit WO II komen ontdekken, zoals onder andere de moord op drie jonge weerstanders uit Glabbeek door de Duitse bezetter, het verzet tijdens WO II, soldaten van bij ons, de vier vliegtuigcrashes in ons dorp, … En op vraag van heel wat inwoners stellen we opnieuw ook het vliegtuigwrak van de gecrashte Britse bommenwerper Lancaster NN775 tentoon. Ook de leerlingen van onze drie scholen zullen betrokken worden bij deze herdenkingsactiviteiten. Want het is als gemeentebestuur onze democratische en menselijke plicht dat we zorgen dat ook zij die na ons komen, achterom kijken en lessen trekken. De geschiedenis moet voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een waarschuwing zijn voor de gevolgen van oorlogsgeweld. Net hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor ons als gemeentelijke overheid om te blijven investeren in herinneringseducatie. Het is daarom enorm belangrijk dat initiatieven zoals deze op lokaal vlak ontplooid worden. Het maakt de gevolgen van een ‘groot’ historisch feit veel tastbaarder en reëler. De oorlog is ineens veel dichterbij en veel minder ver-van-ons-bed. De verhalen van bij ons tijdens de tentoonstelling plaatsen de Tweede Wereldoorlog in een gans ander perspectief dan een reportage over grote krijgsverrichtingen op één of ander televisiekanaal.”

Ronny Laermans, voorzitter van de cultuur –en erfgoedraad: “In 2018 organiseerden we voor het eerst dit uniek concept van een interactieve tentoonstelling over 100 jaar einde WO I met enorm veel bezoekers en door onze inwoners uitermate geapprecieerd werd. Daarom werken we als cultuur- en erfgoedraad verder met deze succesformule om ook 80 jaar WO II te herdenken. Momenteel zijn we van start gegaan met de voorbereidingen voor dit evenement en doen we een oproep aan inwoners die nog oorlogsverhalen en foto’s hebben om deze te bezorgen aan de gemeente zodat we al deze verhalen maximaal kunnen verwerken in de tentoonstelling. Tijdens het weekend begin mei 2020 zal er in de evenementenhal Hangaar 44 de interactieve tentoonstelling doorgaan over Glabbeek tijdens de oorlogsjaren in WO II. En er zullen in samenwerking met defensie een herdenkingsconcert, herdenkingsviering en bloemenhuldes aan onze oorlogsmonumenten doorgaan in aanwezigheid van de ambassadeurs van het Verenigd Koningrijk, Australië en Duitsland. De aparte toneelstukken en de tentoonstellingsborden worden uitgeschreven en ontworpen door burgemeester Peter Reekmans die zich hiervoor baseert op getuigenissen, brieven, verslagen, dagboeken en documenten van onze drie hoofdrolspelers uit WO II. En we brengen ook heel wat historische foto’s uit ons dorp tijdens WO II in beeld. De intense samenwerking met heel wat verenigingen van onze actieve cultuur- en erfgoedraad zorgt er opnieuw voor dat we als kleine gemeente opnieuw een groot evenement zoals dit kunnen organiseren.”

Inwoners die nog oorlogsverhalen of foto’s hebben van Glabbeek tijdens WO II mogen deze bezorgen aan erfgoed@glabbeek.be of contact opnemen met Alain Goyens (diensthoofd cultuur en erfgoed) telefoon 016/779393.