Gemeente neemt parochiecentrum Kapellen over Na renovatie zal dit gebouw dienst doen als gemeentelijke zaal vdt

13 november 2018

17u06 0 Glabbeek De gemeente gaat het parochiecentrum van Kapellen overnemen van de Vereniging Parochiale Werken (VPW). Na renovatie zal deze ruimte dienen als gemeentelijke zaal. De huidige gemeentelijke zaal De Mispel, die amper 100 meter verderop gelegen is, zal verkocht worden.

De toekomst van het parochiecentrum in de Dorpsstraat, opgericht in de jaren ’70 onder impuls van toenmalig pastoor Berben, werd bedreigd als gevolg van de verplichte omvorming tot vzw. Om die vzw draaiende te houden, moesten er voldoende vrijwilligers gevonden worden en daar knelde het schoentje. De kosten voor een renovatie van het centrum waren bovendien ook niet min. “Na het afsluiten van de erfpachtovereenkomst wordt het parochiecentrum een nieuwe gemeentelijke zaal die beheerd wordt door het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek”, zegt gemeenteraadslid Katrien Ceuleers (Dorpspartij). “In plaats van de oude Mispel, die volledig versleten is, te renoveren, verkopen we dit gebouw. De opbrengst hiervan kunnen we dan integraal investeren in de renovatie van het parochiecentrum. We blijven samenwerken met de vrijwilligers van de parochiale werken Kapellen die hun steentje blijven bijdragen in de uitbating en activiteiten van de zaal.”

Achter het parochiecentrum wordt ook de aanleg voorzien van een nieuwe speeltuin en parking die zowel door de gebruikers van de zaal als voor de vrije basisschool van Kapellen zal kunnen gebruikt worden. “Door deze parking achter de school en het parochiecentrum die een nieuwe ingang krijgt in de Bergeveldstraat, kunnen we ook de schoolomgeving in de Dorpsstraat heel wat verkeersveiliger maken”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).