Gemeente mikt op 50.000 euro aan asbestafbouwsubsidies 10 april 2018

02u38 0 Glabbeek De Vlaamse Regering maakt een bedrag van 9 miljoen euro vrij voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen. Glabbeek stelt zich alvast kandidaat en hoopt 50.000 euro te verkrijgen.

"De nieuwe subsidies voor asbestverwijdering zijn in onze kleine gemeente meer dan welkom, want alleen al het asbestvrij maken van alle loodsen op het gemeentelijk domein van Glabbeek kost de gemeente meer dan 300.000 euro", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "In die kostprijs zit bovendien nog niet eens de vernieuwing van de daken en de loodsen vervat. Ik verwacht dus dat we ruim 50.000 euro aan Vlaamse subsidies voor ons asbestafbouwproject naar Glabbeek kunnen halen."





Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek start concreet op 2 mei alle dossiers op om de loodsen asbestvrij te maken tegen uiterlijk 2019. Nochtans wordt dat niet opgelegd door de Vlaamse overheid.





20 jaar eerder

"De Vlaamse overheid verwacht pas tegen 2040 of later dat het grootste deel van de asbesthoudende materialen verwijderd zullen zijn in Vlaanderen", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Ik ben er daarom als bevoegd schepen enorm trots op dat het gemeentelijk patrimonium in Glabbeek dankzij ons huidige, doortastende beleid maar liefst 20 jaar eerder dan verwacht asbestvrij zal zijn", besluit schepen Kris Vanwinkelen.





(VDT)