Gemeente maakt ambitieus bosplan met natuurbegraafplaats bekend 13 april 2018

02u21 0 Glabbeek Glabbeek is van plan om samen met het Agentschap Natuur en Bos op korte termijn heel wat extra bos in Glabbeek aan te planten.

"Na de recente aanleg van een eerste geboortebos in Zuurbemde van drie hectare, plannen we nu op korte termijn op dezelfde locatie nog eens twee hectare bos", zegt schepen van Groendienst Johnny Reweghs (sp.a).





"En tussen 2019 en 2030 zullen we met ons bosplan in totaal 20 hectare extra bos in de Velpevallei realiseren. Deze nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 terug te dringen."





"Bovendien ontsluiten we de prachtige natuur van de Velpevallei met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden."





Bijzonder is dat er in de nieuwe bosomgeving ook een natuurbegraafplaats komt, naar het voorbeeld van Antwerpen en Sint-Niklaas.





"Dit is een natuurlocatie waar men de as van overleden personen kan uitstrooien of waar biologisch afbreekbare urnes kunnen begraven worden", legt schepen Reweghs, bevoegd voor begraafplaatsen, uit. "Het is een mooie aanvulling op ons begraafplaatsenaanbod voor inwoners die er bewust voor kiezen om op hun laatste rustplaats opnieuw één te kunnen worden met de natuur." (VDT)