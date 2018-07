Gemeente krijgt SAVE-label voor inzet voor verkeersveiligheid 17 juli 2018

02u25 0 Glabbeek Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) heeft het SAVE-label uitgereikt aan de gemeente Glabbeek.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Glabbeek ondertekende dit charter in 2013 op initiatief van Dorpspartij-gemeenteraadslid Simon Vandermeulen, die zelf zijn broer verloor bij een verkeersongeval in Glabbeek en zich engageerde om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dat resulteerde in de overhandiging van het SAVE-label door voorzitter Annemie Hemelaers en gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem van OVK in de nieuwe gemeenteschool in aanwezigheid van directies, leerkrachten en oudercomités van de scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen.





"Dit label betekent niet dat het werk al klaar is, maar wel dat de gemeente een actieve bijdrage levert tot de verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





Missing links

"Na het in kaart brengen van de missing links voor voetgangers en fietsers en een analyse van de gevaarlijke verkeerspunten in onze gemeente in samenwerking met VIAS Institute werden volgende prioriteiten naar voor geschoven: veiligere schoolpoorten, de aanleg van een (boven)lokaal functioneel fietsroutenetwerk, een hogere pakkans van overtreders, trajectcontrole en aanpassingen op de gevaarlijke steenweg N29." (VDT)