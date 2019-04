Gemeente investeert komende 5 jaar maar liefst 5 miljoen euro in verkeersveiligheid Kristien Bollen

06 april 2019

Op initiatief van gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen en burgemeester Peter Reekmans (beiden Dorpspartij) werkte de Dorpspartijmeerderheid een verkeersveiligheidsplan uit met 9 prioriteiten. De totale kostprijs van de investeringen in dit verkeersveiligheidsplan is geraamd op 5.060.000 euro en het plan zal concreet gerealiseerd worden voor 2025.

De 9 prioriteiten zijn duidelijkere verkeersregels met minder verkeersborden, de voorrang van rechts wordt definitief niet meer toegepast, de aanleg van een lokaal functioneel fietsroutenetwerk in maar liefst 10 straten, de aanleg van nieuwe fietssuggestiestroken, nieuwe fietsparkings, veiligere schoolomgevingen met stapspots en nieuwe voetpaden, de heraanleg van de Tiensesteenweg met nieuwe fietspaden en veiligere oversteekzones, trajectcontrole op de Tiensesteenweg in de kernen van Bunsbeek en Glabbeek, trajectcontrole in de schoolomgevingen en dorpskernen in Kapellen, Bunsbeek en Glabbeek, een modal shift met mobipunten, nuttige trage wegen herwaarderen en zwaar vervoer zoveel mogelijk weren uit de dorpskernen. De totale kostprijs omvat gesubsidieerde openbare werken (3,5 miljoen euro), niet-gesubsidieerde openbare werken (1,3 miljoen euro), aanpassingen verkeersborden (50.000 euro), trajectcontrole (160.000 euro) en herwaarderen trage wegen (50.000 euro).