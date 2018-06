Gemeente investeert in nieuwe straatnaamborden en verkeerssignalisatie 19 juni 2018

De gemeente maakte een inventaris op van alle verkeerssignalisatie zoals straatnaamborden, verkeersborden, zebrapaden en belijningen in de gemeente. "We bekeken niet alleen welke oude signalisatie moest vernieuwd te worden, maar onderzochten ook concreet waar welke borden konden verdwijnen", zegt schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Door de jaren was er een wildgroei aan verkeersborden gekomen en werden er amper vervangen of verwijderd. In het gemeentebudget werd begin dit jaar maar liefst 50.000 euro voor de vernieuwing van heel wat versleten en onduidelijke verkeerssignalisatie voorzien.





Vanaf volgende week gaan we zoals gepland van start met de schilderwerken van de belijningen en zebrapaden op het wegdek, daarna volgt de vernieuwing van verschillende onleesbare straatnaamborden en na de zomer worden ten slotte de versleten verkeersborden vervangen." (VDT)