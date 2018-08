Gemeente haalt Urban Run volgend jaar naar hier 02 augustus 2018

De gemeente slaagde er in om in samenwerking met de sportregio Getevallei de Urban Run op zaterdag 23 maart 2019 naar Glabbeek te halen.





Sportschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): "Na de tweedorpenloop en Glabbeek Loopt kunnen we al kleine gemeente alweer uitpakken met een groot loopevenement. Tijdens de Urban Run wordt er gelopen langs en door nieuwe en historische gebouwen en heb je de mogelijk om de gemeente op een unieke manier ontdekken. En je kan genieten van feeëriek verlichte gebouwen, historische informatie en animatie onderweg. Dit sportevenement is geschikt voor zowel de geoefende als iets minder geoefende lopers en zowel voor jong als oud." (KBG)