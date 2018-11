Gemeente Glabbeek stapt uit alle intercommunales zonder meerwaarde vdt

21 november 2018

Glabbeek zal tussen 2021 en 2022, wanneer de 18-jarige samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten en de intercommunales verlengd moeten worden, uit heel wat intercommunales stappen. Dat maakt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bekend. “Een eerste concreet dossier is om de afvalkosten voor onze inwoners te laten doen dalen door het organiseren van een openbare aanbesteding van ons afvalcontract in 2021.”

In 2003 sloot het gemeentebestuur een 18-jarig contract af met afvalintercommunale Ecowerf. “Vandaag stellen we vast dat verwerking via Ecowerf enorm duur is, waardoor we opteren om een grondige marktbevraging te organiseren voor ons afvalcontract”, aldus Reekmans. “Zo willen we komen tot het beste afvalcontract tegen de beste prijs-kwaliteit voor onze inwoners kunnen afsluiten.”

Een tweede dossier dat Glabbeek grondig gaat onderzoeken is dat van drinkwater. “Ook hier gaan we voor de aanbieder kiezen met de goedkoopste prijs voor onze inwoners. Uit een eerste vergelijking blijkt dat de drinkwaterintercommunale Pidpa heel wat goedkoper is dan de Watergroep die vandaag in Glabbeek de drinkwater levert. Samengevat gaan we kiezen voor de beste prijs van basisbehoeften voor onze inwoners en stappen we uit elke intercommunale die de gemeente veel geld kost, zonder enige meerwaarde.”