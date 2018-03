Gemeente Glabbeek krijgt nieuwe medische revalidatiecampus 03 maart 2018

02u42 3 Glabbeek Langs de Steenbergstraat, op de oude militaire terreinen, komt een nieuwe revalidatiecampus met zestig bedden. Daarvoor slaan het Salvatorziekenhuis in Hasselt, het Wit-Gele Kruis en enkele lokale actoren de handen in elkaar.

Wie extra tijd en hulp nodig heeft om te herstellen na een operatie, kan binnenkort terecht op de nieuwe zorgcampus van de vzw Herstelverblijf Hageland. Maar ook mensen die permanent ondersteuning nodig hebben, maar toch nog zelfstandig willen blijven wonen, kunnen er terecht. "Verder bieden we verschillende diensten aan die toegankelijk zijn voor de mensen in het centrum, maar ook voor iedereen daarbuiten", zegt Rudy Mattheus, een van de mannen achter de vzw. "Zo zal er onder meer een hoorcentrum en een wond-en littekencentrum ingericht worden. Voor die diensten werken we samen met specialisten in de regio. Er werd bewust gekozen voor een locatie in het centrum van het Hageland in de buurt van de ziekenhuizen van Tienen, Diest, Sint-Truiden en Leuven."





Masterplan 'De Vaint'

De gemeente Glabbeek is blij met de komst van de nieuwe medische campus, die een plaats krijgt in het pas opgestelde masterplan 'De Vaint'. "Openbare instellingen voor zorg zoals deze nieuwe medische campus passen ruimtelijk perfect in dit gebied én zijn een meerwaarde voor Glabbeek. In amper vijf jaar tijd realiseren we als gemeentebestuur een compleet professioneel zorgaanbod voor onze senioren, dat al jaren ontbreekt maar meer dan ooit nodig is", klinkt het.





Het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf keurden intussen de verkoop van de grond aan de vzw Herstelcampus Hageland principieel goed. De loodsen op de rechterzijde van het gemeentelijk domein zullen afgebroken worden en maken plaats voor de nieuwe campus. "En het AGB Glabbeek gaat deze nieuwe inkomsten integraal investeren in de renovatie van de resterende loodsen", zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). "Zo zullen niet alleen alle daken asbestvrij gemaakt worden, maar komt er op de gemeentelijke zone binnenkort ook de nieuwe evenementenhal Hangaar 44. Bovendien krijgt de dienst openbare werken twee gerenoveerde loodsen, de verenigingen een grote loods voor opslag van materiaal en drie loodsen blijven we verhuren aan onder meer de stad Leuven, een sociaal economiebedrijf en de gemeente Kortenaken." (VDT)