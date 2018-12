Gemeente Glabbeek biedt publieke studeerruimte aan tijdens blokperiode vdt

12 december 2018

Op vraag van enkele studenten richt de gemeente Glabbeek tijdens de nakende blokperiode een publieke studeerruimte in voor Glabbeekse studenten die les volgen aan een universiteit of hogeschool. “Niet alle jongeren hebben soms de kans om een geschikte ruimte te vinden om te studeren”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Of sommige jongeren leren liever in een gemeenschappelijke ruimte, maar dienen daarom de blokperiode door te brengen in de stad waar ze studeren. Daarom biedt de gemeente een publieke studeerruimte aan in de schepenzaal van het gemeentehuis met gratis wifi, koffie en water.” Jongeren kunnen er terecht van 21 december tot 1 februari en dat van 8 tot 20 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 20 december via de dienst vrije tijd: wouter.heeren@glabbeek.be