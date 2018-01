Gemeente gaat werken van nutsbedrijven controleren 02u28 1 Glabbeek De gemeenteraad keurde onlangs een nieuw reglement goed dat de gemeente vanaf 2018 beter toelaat de uitgevoerde werken van nutsbedrijven en intercommunales op het publiek domein te controleren en indien nodig te corrigeren. Alle nutswerken moeten vanaf 2018 verplicht gemeld worden aan de gemeente en er worden sancties ingevoerd voor alle die werken die niet gemeld werden of waarvan de signalisatie niet in orde is.

"Vandaag worden straten, voet- en fietspaden vaak opengebroken door nutsbedrijven en intercommunales voor de aanleg van gas, water, elektriciteit, kabel, internet en telefonie", legt schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) uit. "Bij nieuwe aansluitingen stellen we meer en meer vast dat de weginfrastructuur op dezelfde locatie, soms op amper 14 dagen tijd, meerdere keren wordt opgebroken. Dit gebrek aan coördinatie tussen de nutsbedrijven zorgt er voor dat onze weginfrastructuur sneller verslijt en vaak laat de kwaliteit van de werken die de onderaannemers van nutsbedrijven leveren, de wensen over."





De gemeente voert nu een duidelijke code in voor infrastructuur- en nutswerken op het hele grondgebied van Glabbeek. "Zo worden de nutsmaatschappijen verplicht om overleg met andere maatschappijen te hebben voor het inbrengen van bekabelingen bij een nieuwe aansluiting. Om dit af te dwingen, komt er een sperperiode waarin er geen aansluitende werken meer kunnen gebeuren op dezelfde locatie. Ook wordt het verplicht werken in één sleuf opgelegd en mag de weg of het voet- en fietspad niet meer opengebroken worden als de inbreng ook via een boring onder de weg mogelijk is."





"Wij voeren dit nieuw gemeentelijk reglement in omdat we de voorbije vijf jaar in bijna de helft van onze straten heel wat geld gepompt hebben om deze te vernieuwen en we niet langer de dupe willen zijn van een gebrek aan overleg en van het inzetten van goedkope onderaannemers door intercommunales." (VDT)