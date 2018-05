Gemeente gaat strijd met de buxusmot aan 25 mei 2018

02u31 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek doet samen met afvalbedrijf EcoWerf een oproep aan alle inwoners om buxusmateriaal geen weken te laten liggen in hun tuin en afgedekt af te voeren naar het recyclagepark, dit om de verspreiding van de buxusmot tegen te gaan.

Momenteel kampt meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. Wanneer de schade te groot is, moet de aangetaste struik afgevoerd worden. Deze resten vormen namelijk een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen.





"Daarom is het van groot belang dat het buxusafval wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie", zegt schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot. Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden: de afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd."





Inwoners konden steeds verhakseld hout als muchmateriaal meenemen op de recyclageparken. Dit is tijdelijk niet meer mogelijk, om de verdere verspreiding van de buxusmot te vermijden. (VDT)