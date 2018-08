Gemeente financieel gezonder 06 augustus 2018

02u31 0

Uit de cijfers van de laatste budgetcontrole van de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a blijkt nu dat Glabbeek aan het einde van de legislatuur financieel gezonder is dan bij de start. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): "Deze legislatuur werd er met een doordachte langetermijnvisie fors geïnvesteerd en werden er duidelijke keuzes gemaakt, waardoor onze gemeente vandaag financieel gezonder dan ooit tevoren is. Aan het einde van de legislatuur zit er bovendien ruim het dubbele in de spaarpot van de gemeente dan bij de start van de legislatuur. De schuld van 770 euro per inwoner in Glabbeek ligt nog steeds fors lager dan het Vlaams gemiddelde van 1371 euro schuld per inwoner. Het is dan ook heel begrijpelijk dat een expert in overheidsfinanciën, zoals professor Herman Matthijs, ons onlangs 9/10 gaf voor ons huidig financieel beleid." (KBG)