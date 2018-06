Gemeente brengt dvd uit over berging van Britse Lancaster NN775 27 juni 2018

De gemeente Glabbeek brengt eind augustus een dvd uit over de opgraving en berging van de Britse bommenwerper Lancaster NN775 van het 514de RAF Bomber Command Squadron. Dit vliegtuig stortte op 5 maart 1945 neer in deelgemeente Bunsbeek. Het toestel verdween bij de crash in de drassige ondergrond van een weide in de Pamelenstraat en de zeven inzittenden kwamen om het leven. Dankzij het opzoekwerk van twee inwoners besliste burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) om in 2016 de vermiste Britse bommenwerper Lancaster NN775 op te graven en de laatste lichamen die in de ondergrond achterbleven, te bergen. Tijdens het weekend van 11 november 2016 werd het volledige vliegtuigwrak opgegraven en op 28 april 2017 kregen de opgegraven slachtoffers een laatste waardige rustplaats op het militair kerkhof van Heverlee. Guido Kestens uit Glabbeek verfilmde de volledige opgraving, de berging en de begrafenis. De dvd wordt voor 10 euro te koop aangeboden op het gemeentehuis en in de bibliotheek. (VDT)