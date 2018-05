Gemeengte brengt hulde aan Menepoort 14 mei 2018

In het kader van het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden organiseert de gemeentelijke dienst erfgoed in het spoor van de Groote Oorlog op Pinkstermaandag 21 mei een daguitstap met verschillende bezoeken aan begraafplaatsen en museums in de regio. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zal ook samen met de delegatie uit Glabbeek bloemen neerleggen aan het graf van soldaat Richard Frédérickx uit Glabbeek op de militaire begraafplaats van West-Vleteren.





Richard Frédérickx was bediende bij de Belgische spoorwegen toen hij in 1915 als oorlogsvrijwilliger actief werd bij het 14de linieregiment van het Belgisch leger. Op 7 maart 1918 sneuvelde hij op 24-jarige leeftijd aan het IJzerfront. Aan het einde van de dag zal de delegatie uit Glabbeek ook deelnemen aan een officiële herdenkingsceremonie onder de Menepoort tijdens de Last Post. Burgemeester Reekmans zal er samen met zijn collega van Ieper een bloemenkrans neerleggen ter nagedachtenis van alle dapperen die toen vochten en stierven voor de vrijheden die wij vandaag kennen. (VDT)