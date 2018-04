Geert Devos en Sven Verdonck aan het feest in zesde dartstoernooi 11 april 2018

De zesde editie van het dartstornooi was alweer een topeditie met 160 deelnemers. In de categorie van de mixkoppels werd de finale gewonnen door het koppel Geert De Vos en Stephanie Plasschaert en in de categorie van de dameskoppels gingen Dana Verhaeghen en Patricia De Peuter met het goud naar huis. Bij de herenkoppels tenslotte tokken Geert De Vos en Sven Verdonck aan het langste eind. De zevende editie staat al ingepland op zondag 7 april.





(VDT)