Geen asbestverontreiniging in varkensstal 20 januari 2018

Bij het stormweer van afgelopen donderdag viel een muur van een hooischuur in en kwam op het dak van een varkensstal terecht bij het veebedrijf Degeest in de Langveldstraat in Bunsbeek bij Glabbeek.





27 varkens konden nog levend vanonder het puin gehaald worden, dertien anderen hadden echter minder geluk. Omdat het dak van de varkensstal uit golfplaten bestond, werd er gevreesd voor asbestbesmetting. De gemeente liet diezelfde dag nog de nodige metingen en staalnames uitvoeren. Gisteren raakten de resultaten hiervan bekend en blijkt dat er geen asbestbesmetting is. De luchtresultaten zijn negatief. Wel bleek dat de golfplaten wel degelijk asbest bevatten. Het terrein waar de brokstukken zich bevinden werd hiervoor dan ook behandeld. Een speciaal product werd erover aangebracht zodat het asbest zich inkapselt en niet kan vrijkomen. Maandag zal een gespecialiseerde firma beginnen met de ruimingswerken. De 87 varkens uit de stal die het incident overleefden, staan nog steeds in quarantaine, tot de beslissing van het FAVV (federaal voedselagentschap) genomen is.