Frederik Vaes ontwerpt kunstwerk 15 mei 2018

In het kader van de 100-jarige herdenking van het einde van WO I kreeg het gemeentebestuur 4.400 euro erfgoedsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant. "Op enkele historische locaties plaatsen we met dat geld herdenkingsborden, een realisatie van de cultuur -en erfgoedraad samen met de Heemkundige Kring Glabbeek", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Daarnaast is er een herdenkingskunstwerk, waarvoor we de handen in mekaar slaan met lokaal kunstenaar Frederik Vaes. Daarin worden de namen van al de soldaten en burgers uit onze gemeente die tijdens WO I omkwamen, samen met een vredesboodschap, verwerkt." Frederik ontwierp begin 2018 voor de provincie Vlaams-Brabant ook al het kunstwerk Helixagon. Dat is te bewonderen in Linter op een van de elf kunstwerklocaties langs de nieuwe kunstroute van fruitbeeldig Hageland. (VDT)