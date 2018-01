Fotografiecursus is enorm succes 26 januari 2018

02u32 0

Zopas ging in de bibliotheek van Glabbeek de cursus beter leren fotograferen van start. Lesgever Sooi Gaethofs geeft tot in juni gedurende negentien woensdagen het beste van zichzelf om de cursisten wat meer bij te brengen over fotografie. Een gewoon toestel of smartphone volstaat om de lessen te kunnen volgen. "Al doende experimenteren de cursisten met licht en donker en in alle vrijheid leren ze een bepaalde sfeer creëren op hun foto 's. In september stellen de cursisten hun werken tentoon", aldus schepen van Cultuur Natasja Ons (sp.a). Met twaalf deelnemers was de cursus meteen volzet. Wie graag op de wachtlijst wil, mag steeds contact opnemen met de cultuurdienst van de gemeente op het nummer 016/77.93.93 en via mail naar cultuur@glabbeek.be. (VDT)